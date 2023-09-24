12 000 спортсменів і мегастадіон у формі лотоса. У Китаї стартують Азійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У суботу у Китаї стартують Азіатські ігри на мегастадіоні у формі лотоса в Ханчжоу. Стадіон, який за форму даху називають «Великим лотосом», складається з 28 великих і 27 менших пелюсткових споруд і може вмістити 80 000 людей. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Понад 12 000 спортсменів із 45 членів Азійської олімпійської ради візьмуть участь в іграх, що зробить їх найбільшими за всю історію.
На церемонію відкриття прибули король Камбоджі Нородом Сіхамоні, президент Сирії Башар аль-Асад, лідер Гонконгу Джон Лі Ка-Чіу та інші.
У церемонії візьмуть участь близько 50 000 людей, а понад 1200 волонтерів будуть на місці, щоб допомогти відвідувачам.
Щоб сприяти екологічній відповідальності, на церемонії відкриття замість справжніх феєрверків буде використано цифровий феєрверк. Організатори розмістять на деяких майданчиках роботів, які забезпечуватимуть наведення та охорону.
До 8 жовтня на 56 майданчиках навколо міста Ханчжоу на сході Китаю відбудеться 481 спортивна подія.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російських спортсменів допустили до участі в Азійських іграх-2023
За словами організаторів, талісманами гри є три роботи: Ченчен, Конгконг і Ляньлянь, кожен з яких уособлює стародавню пам’ятку приймаючого міста, а також «сучасну яскравість» міста.
Ігри, які проводяться кожні чотири роки, спочатку були заплановані на 2022 рік. Їх перенесли на рік через пандемію Covid-19.
Під час зустрічі в п’ятницю з організаторами Сі сказав, що уряд і народ Китаю впевнені в собі та здатні провести видовищну спортивну подію, яка демонструє китайські особливості та відзначає чарівність Азії.