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12 000 спортсменов и мегастадион в форме лотоса. В Китае стартуют Азиатские игры

Киев • УНН

 • 241784 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В субботу в Китае стартуют Азиатские игры на мегастадионе в форме лотоса в Ханчжоу. Стадион, который за форму крыши называют «Большим лотосом», состоит из 28 больших и 27 меньших лепестковых сооружений и может вместить 80 000 человек. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Подробности

Более 12 000 спортсменов из 45 членов Азиатского олимпийского совета примут участие в играх, что сделает их крупнейшими в истории.

На церемонию открытия прибыли король Камбоджи Нородом Сихамони, президент Сирии Башар аль-Асад, лидер Гонконга Джон Ли Ка-Чиу и другие.

В церемонии примут участие около 50 000 человек, а более 1200 волонтеров будут на месте, чтобы помочь посетителям.

Чтобы способствовать экологической ответственности, на церемонии открытия вместо настоящих фейерверков будет использоваться цифровой фейерверк. Организаторы разместят на некоторых площадках роботов, которые будут обеспечивать наведение и охрану.

До 8 октября на 56 площадках вокруг города Ханчжоу на востоке Китая состоится 481 спортивное событие.

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По словам организаторов, талисманами игры являются три робота: Чэнчэн, Конгконг и Ляньлянь, каждый из которых олицетворяет древнюю достопримечательность принимающего города, а также «современную яркость» города.

Игры, которые проводятся каждые четыре года, первоначально были запланированы на 2022 год. Их перенесли на год из-за пандемии Covid-19.

Во время встречи в пятницу с организаторами Си сказал, что правительство и народ Китая уверены в себе и способны провести зрелищное спортивное событие, которое демонстрирует китайские особенности и отмечает очарование Азии.

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