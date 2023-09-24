12 000 спортсменов и мегастадион в форме лотоса. В Китае стартуют Азиатские игры

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В субботу в Китае стартуют Азиатские игры на мегастадионе в форме лотоса в Ханчжоу. Стадион, который за форму крыши называют «Большим лотосом», состоит из 28 больших и 27 меньших лепестковых сооружений и может вместить 80 000 человек. Об этом пишет CNN, передает УНН.