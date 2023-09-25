Эфиопская бегунья обновила мировой рекорд марафона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Эфиопская бегунья Тигист Ассефа установила мировой рекорд женского марафона. Произошло это на престижном старте в немецком Берлине. Она пробежала 42 км и 195 м с результатом 2:15:53 часа. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Ассефа в начале своей карьеры специализировалась на беге на средние дистанции, но в 2022 году начала соревноваться в марафоне. В частности, эфиопская бегунья выиграла Берлинский марафон с рекордом турнира и третьим лучшим временем в истории женских забегов на этой дистанции.
Первую треть Берлинского марафона легкоатлетки провели в равной борьбе. Однако на 16-м километре дистанции лидерами забега стали, собственно, Ассефа и ее соотечественница Воркенеш Эдеса.
Половину дистанции Тигист пробежала за 1:06:20 часа с преимуществом над другими участницами и почти на минуту опережала мировой рекорд. На финише марафона Ассефа со временем 2:11:53 часа почти на шесть минут опередила ближайшую конкурентку – кенийку Шейлу Чепкируи.
Эфиопка опередила предыдущий рекорд более чем на две минуты.
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