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Эфиопская бегунья обновила мировой рекорд марафона

Эфиопская бегунья обновила мировой рекорд марафона

Киев • УНН

 • 298602 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Эфиопская бегунья Тигист Ассефа установила мировой рекорд женского марафона. Произошло это на престижном старте в немецком Берлине. Она пробежала 42 км и 195 м с результатом 2:15:53 часа. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Ассефа в начале своей карьеры специализировалась на беге на средние дистанции, но в 2022 году начала соревноваться в марафоне. В частности, эфиопская бегунья выиграла Берлинский марафон с рекордом турнира и третьим лучшим временем в истории женских забегов на этой дистанции.

Первую треть Берлинского марафона легкоатлетки провели в равной борьбе. Однако на 16-м километре дистанции лидерами забега стали, собственно, Ассефа и ее соотечественница Воркенеш Эдеса.

Половину дистанции Тигист пробежала за 1:06:20 часа с преимуществом над другими участницами и почти на минуту опережала мировой рекорд. На финише марафона Ассефа со временем 2:11:53 часа почти на шесть минут опередила ближайшую конкурентку – кенийку Шейлу Чепкируи.

Эфиопка опередила предыдущий рекорд более чем на две минуты.

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