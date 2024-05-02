Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня – Міноборони

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 квітня. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.

Деталі

18 травня міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам

Для того, щоб оновити військово-облікові дані, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися та заповнити анкету з пустими "полями".

Черногоренко уточнила, що військовозобов'язаним потрібно буде зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – у ТЦК і СП, через ЦНАП або через е-кабінет.

Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" й отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є про тебе в реєстрі