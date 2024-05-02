Е-кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 травня – Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони 18 травня запустить електронний кабінет військовозобов'язаних, який дозволить їм оновлювати свої військово-облікові дані через мобільний додаток.
Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює 18 квітня. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
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18 травня міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного. Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам
Для того, щоб оновити військово-облікові дані, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися та заповнити анкету з пустими "полями".
Черногоренко уточнила, що військовозобов'язаним потрібно буде зареєструвати свої дані, а саме – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – у ТЦК і СП, через ЦНАП або через е-кабінет.
Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція – авторизуватися, заповнити ці три "поля" й отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є про тебе в реєстрі
Міноборони готують застосунок, що дасть змогу військовозобов'язаним оновлювати дані та ставати в "електронну чергу" не відвідуючи ТЦК01.05.24, 22:57 • 40917 переглядiв