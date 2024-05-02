Е-кабинет военнообязанного заработает 18 мая - Минобороны

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 апреля. Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

18 мая министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного. Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам рассказала она.

Для того, чтобы обновить военно-учетные данные, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизоваться и заполнить анкету с пустыми "полями".

Черногоренко уточнила, что военнообязанным нужно будет зарегистрировать свои данные, а именно - номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах - в ТЦК и СП, через ЦПАУ или через е-кабинет.

Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть о тебе в реестре заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко,

Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК