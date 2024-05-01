Минобороны готовят приложение, которое позволит военнообязанным обновлять данные и становиться в "электронную очередь" не посещая ТЦК

Министерство обороны до 18 мая планируют ввести "электронную запись" для посещения ТЦК, и запустить приложение "электронный кабинет военнообязанного". Как это будет работать в эфире Радио Свобода рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим. Я думаю, что инструмент, который уже развернут, сможет стать доступным в ближайшее время... Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать. - сказала Черногоренко.

Детали

Отмечается через мобильное приложение военнообязанные с 18 мая смогут зарегистрировать свои данные (номер телефона, адрес и электронную почту). Поэтому для обновления данных не придется идти в ЦНАП или ТЦК, это можно быть сделать не выходя из дома. через электронный кабинет военнообязанного.

Цифровая команда министерства работает над тем, чтобы успеть внедрить этот инструмент до вступления нового мобилизационного закона в действие, то есть до 18 мая.

По словам Екатерины Черногоренко, внедрение этого инструмента "является реакцией на те вызовы, которые есть сейчас".

Огромные очереди, которые сейчас мы имеем возможность наблюдать, вызваны в том числе и одобрением мобилизационного закона, который накладывает на военнообязанных обязанность обновить свои данные. Поэтому у многих людей появилась потребность это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро. , - сказала Черногоренко.

Напомним,

11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательство лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Он был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля, поэтому он заработает через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. То есть с 18 мая.

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника.

Ранее УНН писал кто в целом может получить отсрочку от мобилизации.