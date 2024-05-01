Міноборони готують застосунок, що дасть змогу військовозобов'язаним оновлювати дані та ставати в "електронну чергу" не відвідуючи ТЦК
Київ • УНН
Міністерство оборони планує запровадити "електронну чергу" для відвідування військових комісаріатів та запустити додаток "Електронний кабінет військовозобов'язаного" до 18 травня, щоб вирішити проблему довгих черг, спричинених новим законом про мобілізацію, який вимагає оновлення персональних даних.
Міністерство оборони до 18 травня планують запровадити "електронний запис" для відвідування ТЦК, та запустити додаток "електронний кабінет військовозобов’язаного". Як це працюватиме в етері Радіо Свобода розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати.
Деталі
Зазначається через мобільний застосунок військовозобов’язані з 18 травня зможуть зареєструвати свої дані (номер телефона, адресу, та електронну пошту). Тож для поновлення даних не доведеться йти у ЦНАП чи ТЦК, це можна бути зробити не виходячи з дому. через електронний кабінет військовозобов’язаного.
Цифрова команда міністерства працює над тим, аби встигнути впровадити цей інструмент до вступу нового мобілізаційного закону у дію, тобто до 18 травня.
За словами Катерини Черногоренко, впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".
Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко.
Нагадаємо
11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію, який запроваджує різні положення, у тому числі зобов'язання осіб з інвалідністю після 24 лютого 2022 року пройти повторний медичний огляд, обмеження на керування автомобілем для тих, хто ухиляється від військової служби, а також необхідність мати при собі військово-облікові документи. 16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський.
Його було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 17 квітня, тож він запрацює через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування. Тобто з 18 травня.
Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси27.04.24, 14:55 • 208488 переглядiв
Документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.
Раніше УНН писав хто загалом може отримати відстрочку від мобілізації.