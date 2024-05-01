Міноборони готують застосунок, що дасть змогу військовозобов'язаним оновлювати дані та ставати в "електронну чергу" не відвідуючи ТЦК

Міністерство оборони до 18 травня планують запровадити "електронний запис" для відвідування ТЦК, та запустити додаток "електронний кабінет військовозобов’язаного". Як це працюватиме в етері Радіо Свобода розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.

Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати. – сказала Черногоренко.

Деталі

Зазначається через мобільний застосунок військовозобов’язані з 18 травня зможуть зареєструвати свої дані (номер телефона, адресу, та електронну пошту). Тож для поновлення даних не доведеться йти у ЦНАП чи ТЦК, це можна бути зробити не виходячи з дому. через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Цифрова команда міністерства працює над тим, аби встигнути впровадити цей інструмент до вступу нового мобілізаційного закону у дію, тобто до 18 травня.

За словами Катерини Черногоренко, впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".

Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко. , – сказала Черногоренко.

Нагадаємо

11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію, який запроваджує різні положення, у тому числі зобов'язання осіб з інвалідністю після 24 лютого 2022 року пройти повторний медичний огляд, обмеження на керування автомобілем для тих, хто ухиляється від військової служби, а також необхідність мати при собі військово-облікові документи. 16 квітня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Його було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 17 квітня, тож він запрацює через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування. Тобто з 18 травня.

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Документ, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

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