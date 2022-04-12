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Джонсон розповів Байдену про поїздку до Києва, лідери посилять підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонні переговори з американським президентом Джо Байденом. Про розмову Джонсон повідомив у своєму Twitter, пише УНН.

Джонсон розповів Байдену про поїздку до Києва, лідери посилять підтримку України

Цитата

"Я щойно розмовляв з президентом США і розповів йому про мою зустріч з президентом Зеленським у Києві цими вихідними. Наша спільна увага як і раніше зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу в їх боротьбі за свободу. Не можна допустити, щоб варварська затія путіна увінчалася успіхом", - написав британський прем'єр.

Деталі

Як повідомляє Reutersз посиланням на Даунінг-стріт, прем'єр-міністр Великої Британії і президент США у вівторок обговорили посилення військової та економічної підтримки України, а також необхідність покінчити із залежністю Заходу від російських нафти і газу.

"Лідери обговорили необхідність прискорення допомоги Україні, в тому числі посилення військової та економічної підтримки, оскільки українські сили готуються до чергового російського наступу на сході країни. Пара також домовилася продовжити спільні зусилля з посилення економічного тиску на (президента росії володимира) путіна і рішуче покласти край залежності Заходу від російських нафти і газу", - повідомили в офісі.

Нагадаємо

9 квітня Борис Джонсон прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі Джонсон анонсував новий пакет фінансової та військової допомоги Україні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що розмова Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії була дуже насиченою і конструктивною. Чекати результатів залишилося недовго.

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