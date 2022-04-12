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Джонсон рассказал Байдену о поездке в Киев, лидеры усилят поддержку Украины

Киев • УНН

 • 197647 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с американским президентом Джо Байденом. О разговоре Джонсон сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Джонсон рассказал Байдену о поездке в Киев, лидеры усилят поддержку Украины

Цитата

"Я только что разговаривал с президентом США и рассказал ему о моей встрече с президентом Зеленским в Киеве в эти выходные. Наше общее внимание по-прежнему сосредоточено на поддержке президента Зеленского и украинского народа в их борьбе за свободу. Нельзя допустить, чтобы варварская затея путина увенчалась успехом", - написал британский премьер.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании и президент США во вторник обсудили усиление военной и экономической поддержки Украины, а также необходимость покончить с зависимостью Запада от российских нефти и газа.

"Лидеры обсудили необходимость ускорения помощи Украине, в том числе усиления военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны. Пара также договорилась продолжить совместные усилия по усилению экономического давления на (президента россии владимира) путина и решительно положить конец зависимости Запада от российских нефти и газа", - сообщили в офисе.

Напомним

9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Джонсон анонсировал новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что разговор Зеленского и премьер-министра Великобритании был очень насыщенным и конструктивным. Ждать результатов осталось недолго.

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