Мы станем еще сильнее: в ОП рассказали о результатах встречи Зеленского и Джонсона в Киеве

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"С самого начала российской агрессии он (Борис Джонсон - ред.) был на прямой связи с Президентом Владимиром Зеленским. А сегодня снова посетил Киев. Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - написал Ермак.

Он добавил, что регулярно общается с советником Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, поэтому этот визит не был спонтанным.

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - резюмировал Ермак.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.