Борис Джонсон прибув до Києва. Зараз у нього зустріч "тет-а-тет" із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, передає УНН.
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"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським.
Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - написав Сибіга.
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Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де вже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.