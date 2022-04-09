Борис Джонсон прибув до Києва. Зараз у нього зустріч "тет-а-тет" із Зеленським

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"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським.

Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора", - написав Сибіга.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер приїхав до України, де вже зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським.