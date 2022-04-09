Борис Джонсон прибыл в Киев. Сейчас у него встреча "тет-а-тет" с Зеленским

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"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским.

Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.

Ранее

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.