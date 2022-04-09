Канцлер Австрії приїхав до України: вже зустрівся із Зеленським

Цитата

"Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером", - повідомили в ОП, поширивши відповідне відео.

Своєю чергою, Зеленський також повідомив про візит Негаммера, вказавши, що "Австрія підтримує нас у спротиві агресії РФ. Візит до Києва Федерального канцлера Карла Негаммера — важливий прояв солідарності з українським народом".

Доповнення

Канцлер Австрії в суботу відвідає Бучу та зустрінеться із Зеленським.