Канцлер Австрії в суботу відвідає Бучу та зустрінеться із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Канцлер Австрії Карл Нехаммер у суботу прибуде до Києва та зустрінеться із вищим політичним керівництвом України, пише УНН з посиланням на Der Standard.
Деталі
Так, за даними видання, Нехаммер планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, а також мером Києва Віталієм Кличком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Повідомляється також, що канцлер має намір вирушити до Бучі, звільненої від російських загарбників.
Нехаммер, як повідомляється, вилетів до Польщі у п'ятницю ввечері, звідки делегація та представники ЗМІ мають вирушити нічним потягом із Перемишля. Прибуття до Києва заплановано на ранок суботи.
Мета візиту - "продовжити надавати Україні максимально можливу гуманітарну та політичну підтримку", - заявили в офісі Нехаммера напередодні місії.
Цитата
"Важливо, щоб у рамках нашого нейтралітету ми підтримували Україну як на гуманітарному, так і політичному рівні. Мій візит до Києва та Бучі на запрошення президента Зеленського також свідчить про нашу солідарність з Україною. Те, що відбувається на Україні, і зокрема у багатьох містах України, – це страшна агресивна війна проти мирного населення", - заявив канцлер.
Нагадаємо
Раніше сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів.