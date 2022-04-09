Канцлер Австрии в субботу посетит Бучу и встретится с Зеленским

Детали

Так, по данным издания, Нехаммер планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а так же мэром Киева Виталием Кличко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Сообщается также, что канцлер намерен отправиться в Бучу, освобожденную от российских захватчиков.

Нехаммер, как сообщается, вылетел в Польшу в пятницу вечером, откуда делегация и представители СМИ должны отправиться ночным поездом из Перемышля. Прибытие в Киев запланировано на утро субботы.

Цель визита — "продолжить оказывать Украине максимально возможную гуманитарную и политическую поддержку", — заявили в офисе Нехаммера в преддверии миссии.

Цитата

«Важно, чтобы в рамках нашего нейтралитета мы поддерживали Украину как на гуманитарном, так и на политическом уровне. Мой визит в Киев и Бучу по приглашению президента Зеленского также свидетельствует о нашей солидарности с Украиной. То, что происходит на Украине, и в частности во многих городах Украины, — это страшная агрессивная война против мирного населения», - заявил канцлер.

Напомним

Ранее сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетили Бучу, освобожденную от рашистских оккупантов.