Ми станемо ще сильнішими: в ОП розповіли про результати зустрічі Зеленського і Джонсона у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Розмова президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона була дуже насиченою та конструктивною. Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими. Про це у Telegram повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
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"З самого початку російської агресії він (Борис Джонсон - ред.) був на прямому зв'язку з Президентом Володимиром Зеленським. А сьогодні знову відвідав Київ. Розмова була дуже насиченою та конструктивною", - написав Єрмак.
Він додав, що регулярно спілкується з радником Джонсона з безпеки Стівеном Лавгроувом та радником з міжнародних справ Девідом Кворрі, тож цей візит не був спонтанним.
"Чекати результатів недовго. Але вже зараз можу сказати: ми станемо ще сильнішими", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.