Джонсон заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги, передає УНН.
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"Сьогодні я зустрів свого друга Президента Зеленського в Києві на знак нашої непохитної підтримки народу України. Ми представляємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої прихильності боротьби його країни проти варварської кампанії росії", - написав Джонсон.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Керівник ВП Андрій Єрмак повідомляв, що розмова президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона була дуже насиченою і конструктивною. Чекати результатів недовго.