Д.Джонсон став семиразовим чемпіоном NASCAR
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Пілот команди “Хендрік Моторспортс” Джиммі Джонсон в сьомий раз в кар’єрі став чемпіоном Національної асоціації гонок серійних автомобілів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
У фінальній гонці “Чейза”, яка пройшла в Маямі, боротьбу за титул вели четверо пілотів — Д.Джонсон, Джої Логано, чинний чемпіон Кайл Буш і Карл Едвардс. Переможцем сезону ставав той, хто фінішує вище за інших претендентів.
Д.Джонсон побачив картатий прапор першим, Д.Логано — четвертим, К.Буш — шостим. К.Едвардс зійшов з дистанції за дев’ять кіл до фінішу в результаті контакту з Д.Логано, перебуваючи в цей момент лідером цієї четвірки.
Д.Для Джонсона цей титул став сьомим у кар’єрі. Раніше він ставав чемпіоном в 2006-2010 і 2013 рр. За кількістю титулів 41-річний Джонсон зрівнявся з легендами NASCAR — Річардом Петті і Дейлом Эрнхардом.