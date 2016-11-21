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Д.Джонсон став семиразовим чемпіоном NASCAR

Д.Джонсон став семиразовим чемпіоном NASCAR

Київ • УНН

 • 10345 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Пілот команди “Хендрік Моторспортс” Джиммі Джонсон в сьомий раз в кар’єрі став чемпіоном Національної асоціації гонок серійних автомобілів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У фінальній гонці “Чейза”, яка пройшла в Маямі, боротьбу за титул вели четверо пілотів — Д.Джонсон, Джої Логано, чинний чемпіон Кайл Буш і Карл Едвардс. Переможцем сезону ставав той, хто фінішує вище за інших претендентів.

Д.Джонсон побачив картатий прапор першим, Д.Логано — четвертим, К.Буш — шостим. К.Едвардс зійшов з дистанції за дев’ять кіл до фінішу в результаті контакту з Д.Логано, перебуваючи в цей момент лідером цієї четвірки.

Д.Для Джонсона цей титул став сьомим у кар’єрі. Раніше він ставав чемпіоном в 2006-2010 і 2013 рр. За кількістю титулів 41-річний Джонсон зрівнявся з легендами NASCAR — Річардом Петті і Дейлом Эрнхардом.

 

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