Джимми Джонсон стал семикратным чемпионом NASCAR
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Пилот команды "Хендрик Моторспортс" Джимми Джонсон в седьмой раз в карьере стал чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
В финальной гонке "Чейза", которая прошла в Майами, борьбу за титул вели четверо пилотов - Д.Джонсон, Джои Логано, действующий чемпион Кайл Буш и Карл Эдвардс. Победителем сезона становился тот, кто финиширует выше других претендентов.
Д.Джонсон увидел клетчатый флаг первым, Д.Логано - четвертым, К.Буш - шестым. К.Едвардс сошел с дистанции за девять кругов до финиша в результате контакта с Д.Логано, находясь в этот момент лидером этой четверки.
Д.Для Джонсона этот титул стал седьмым в карьере. Ранее он становился чемпионом в 2006-2010 и 2013 гг. Согласно количеству титулов 41-летний Джонсон сравнялся с легендами NASCAR - Ричардом Петти и Дейлом Эрнхардом.