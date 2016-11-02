Джекпот лотереї “Мегалот” сягнув 11 млн грн

Розіграш чергового тиражу лотереї відбудеться завтра на Першому національному телеканалі України о 22:40.

За даними “М.С.Л.”, під час розіграшу минулого тиражу (№ 1583 від 29 жовтня 2016) максимальна сума виграшу становила понад 8,5 тисяч гривень. Однак джекпот та Мегаприз поки зірвати не вдалося.

Умови лотереї такі: Мегаприз — приз за 6 вгаданих чисел; Мегаджекпот — приз за 6 вгаданих чисел та мегакульку.

Розмір виграшу за три вгаданих числа становить 20-40 гривень, за 4 числа — 150-350 грн, за 5 чисел — 5000-20 000 грн, але в будь-якому випадку залежить від обсягу прийнятих ставок на тираж та кількості гравців, які вгадали відповідно 3, 4 або 5 чисел.

При цьому зробити ставки можна онлайн.

Нагадаємо, минулий Мегаприз лотереї “Мегалот” у розмірі 2,5 млн виграв Олександр з Києва у квітні поточного року. Свою ставку він зробив за адресою вул.Оноре де Бальзака, 70, використовуючи функцію “автоставки”, коли комп’ютер самостійно обирає числа.

Як раніше повідомляв “М.С.Л”., за весь час проведення лотереї “Мегалот” гравцями було виграно понад 270 млн грн.