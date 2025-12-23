Дитина стала жертвою атаки рф на Житомирщині

$42.150.10
49.490.02
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 5100 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 20238 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 35743 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 51639 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 35051 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 31544 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 27853 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 25074 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21583 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18701 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
86%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 14134 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 14810 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 13856 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 13982 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 16018 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 51639 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 44023 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 73189 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 95067 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 129958 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 14527 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 17363 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 39776 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 37041 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 38639 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Дипломатка
YouTube

Дитина стала жертвою атаки рф на Житомирщині

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Внаслідок нічних обстрілів Житомирської області загинула дитина 2021 року народження. Ще одна дитина та дорослий перебувають у лікарнях, загалом п'ятеро постраждалих.

Дитина стала жертвою атаки рф на Житомирщині

У Житомирській області внаслідок атаки рф загинула малолітня дитина, відомо також про 5 постраждалих, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН

За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним

- написав Бунечко.

З його слів, "ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях".

"Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі", - вказав голова ОВА.

Житомирщина другу добу під атакою рф: 6 постраждалих, серед них 2 дітей23.12.25, 08:42 • 1866 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Житомирська область