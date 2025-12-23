Дитина стала жертвою атаки рф на Житомирщині
Київ • УНН
Внаслідок нічних обстрілів Житомирської області загинула дитина 2021 року народження. Ще одна дитина та дорослий перебувають у лікарнях, загалом п'ятеро постраждалих.
У Житомирській області внаслідок атаки рф загинула малолітня дитина, відомо також про 5 постраждалих, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним
З його слів, "ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях".
"Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі", - вказав голова ОВА.
