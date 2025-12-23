Ребенок стал жертвой атаки рф в Житомирской области
Киев • УНН
В результате ночных обстрелов Житомирской области погиб ребенок 2021 года рождения. Еще один ребенок и взрослый находятся в больницах, всего пятеро пострадавших.
В Житомирской области в результате атаки рф погиб малолетний ребенок, известно также о 5 пострадавших, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
По обновленной информации, от вражеских ударов по территории области этой ночью погиб ребенок (2021 года рождения). Он был госпитализирован, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его в конце концов не смогли. Выражаем наши соболезнования родителям и родным
По его словам, "еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах".
"Всего сейчас известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за российских обстрелов Житомирщины этой ночью", - указал глава ОВА.
Житомирская область вторые сутки под атакой рф: 6 пострадавших, среди них 2 детей23.12.25, 08:42 • 2254 просмотра