Дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі - рішення уряду
Київ • УНН
Кабмін затвердив порядок формування е-документа про освіту. Електронні версії дипломів будуть доступні онлайн через застосунок Дія, що спростить відновлення документів.
Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Затверджено порядок формування та застосування е-документа про освіту. Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні
Доповнення
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що е-документ - це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:
- створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);
- містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);
- доступне через застосунок і портал “Дія”.
Усі документи - від атестата до диплому про вищу освіту чи наукового ступеня - будуть доступні онлайн. Після повномасштабного вторгнення рф тисячі українців втратили документи через евакуацію або обстріли. Електронна версія дасть можливість відновити права на навчання та роботу навіть без фізичного диплому
Нагадаємо
Заламіновані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану є дійсними та можуть пред’являтись на посвідчення зареєстрованих фактів.