Дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі - рішення уряду

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено порядок формування та застосування е-документа про освіту. Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні - повідомив Мельничук.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що е-документ - це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);

доступне через застосунок і портал “Дія”.

Усі документи - від атестата до диплому про вищу освіту чи наукового ступеня - будуть доступні онлайн. Після повномасштабного вторгнення рф тисячі українців втратили документи через евакуацію або обстріли. Електронна версія дасть можливість відновити права на навчання та роботу навіть без фізичного диплому - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо

Заламіновані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану є дійсними та можуть пред’являтись на посвідчення зареєстрованих фактів.