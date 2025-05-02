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Дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі - рішення уряду

Київ • УНН

 • 5432 перегляди

Кабмін затвердив порядок формування е-документа про освіту. Електронні версії дипломів будуть доступні онлайн через застосунок Дія, що спростить відновлення документів.

Дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі - рішення уряду

Кабінет міністрів затвердив порядок формування та застосування е-документа про освіту, за яким дипломи українців будуть в цифровому форматі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено порядок формування та застосування е-документа про освіту. Порядок визначає механізм формування та застосування е-документа про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього рівня та/або присудження особі певного (освітньо-професійного, освітньо-наукового/освітньо-творчого) ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) за результатами успішного здобуття освіти на відповідному рівні 

- повідомив Мельничук.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що е-документ - це електронне відображення диплому, атестата чи іншого освітнього документа, яке:

  • створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);
    • містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);
      • доступне через застосунок і портал “Дія”.

        Усі документи - від атестата до диплому про вищу освіту чи наукового ступеня - будуть доступні онлайн. Після повномасштабного вторгнення рф тисячі українців втратили документи через евакуацію або обстріли. Електронна версія дасть можливість відновити права на навчання та роботу навіть без фізичного диплому 

        - повідомив Гончаренко.

        Нагадаємо

        Заламіновані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану є дійсними та можуть пред’являтись на посвідчення зареєстрованих фактів.

        Павло Башинський

        Павло Башинський

        ТехнологіїОсвіта
        Олексій Гончаренко
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