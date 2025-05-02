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Дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате - решение правительства

Киев • УНН

 • 1570 просмотра

Кабмин утвердил порядок формирования е-документа об образовании. Электронные версии дипломов будут доступны онлайн через приложение Дія, что упростит восстановление документов.

Дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате - решение правительства

Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа об образовании, по которому дипломы украинцев будут в цифровом формате. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден порядок формирования и применения э-документа об образовании. Порядок определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, подтверждающего получение лицом определенного образовательного уровня и/или присвоение лицу определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования на соответствующем уровне 

- сообщил Мельничук.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что е-документ - это электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:

  • создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);
    • содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);
      • доступно через приложение и портал “Дія”.

        Все документы - от аттестата до диплома о высшем образовании или научной степени - будут доступны онлайн. После полномасштабного вторжения рф тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов. Электронная версия даст возможность восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома 

        - сообщил Гончаренко.

        Напомним

        Заламинированные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния являются действительными и могут предъявляться для удостоверения зарегистрированных фактов.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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