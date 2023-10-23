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Двоє постраждалих від ракетного удару рф по терміналу "Нової пошти" у вкрай тяжкому стані - ОВА

Київ • УНН

 • 127021 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Із 16 госпіталізованих постраждалих внаслідок ракетного удару російських військ по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня п'ятеро - у реанімації, двоє з них - у вкрай тяжкому стані, повідомили у Харківській ОВА у понеділок, пише УНН.

Двоє постраждалих від ракетного удару рф по терміналу "Нової пошти" у вкрай тяжкому стані - ОВА

Деталі

Як повідомляється, у медичних закладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу "Нової пошти".

"Наразі в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені – чоловіки від 19 до 48 років. 7 постраждалих у важкому стані, 5 з них – в реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, 9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Увечері у суботу, 21 жовтня, росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал "Нової пошти" в селищі Коротич. На місці атаки знайшли уламки ракети C-300. Загинули шість людей, відомо про 17 постраждалих.

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