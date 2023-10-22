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Наймолодшому – 21 рік: "Нова пошта" назвала імена загиблих внаслідок удару під Харковом

Київ • УНН

 • 195219 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У "Новій пошті" повідомили імена загиблих внаслідок ракетного удару росії 21 жовтня під Харковом. Список опублікувала директорка з управління репутацією та маркетингом компанії Олена Плахова у Facebook, передає УНН.

Наймолодшому – 21 рік: "Нова пошта" назвала імена загиблих внаслідок удару під Харковом

Деталі

Відомо, що внаслідок ракетного удару по терміналу у селі Коротич на Харківщині загинуло шість працівників "Нової пошти". Серед загиблих:

  • Олександр Темніков, 31 рік;
  • Дмитро Герасічкін, 30 років;
  • Артем Акопов, 21 рік;
  • Олександр Біжанов, 22 роки;
  • Владислав Панков, 28 років;
  • Олексій Єрмола, 23 роки.

Цитата

"Сьогодні мій день на 90% складався із роботи. І на 10% із сльоз. Я старалася, диссоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег", — написала жінка.

Контекст

Увечері 21 жовтня росіяни обстріляли селище міського типу Коротич на Харківщині. За даними Офісу генпрокурора, ворог вдарив 2 ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області. Снаряди влучили по терміналу "Нової пошти", в якому на момент удару перебували 22 працівники.

Унаслідок атаки загинули шість чоловіків, ще 16 людей постраждали.

Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що рятувальна операція завершена. І Україна обов'язково відповість росії на кожен прояв її терору і на цей удар також.

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