Самому младшему - 21 год: "Новая почта" назвала имена погибших в результате удара под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В "Новой почте" сообщили имена погибших в результате ракетного удара России 21 октября под Харьковом. Список опубликовала директор по управлению репутацией и маркетингом компании Елена Плахова в Facebook, передает УНН.
Детали
Известно, что в результате ракетного удара по терминалу в селе Коротич на Харьковщине погибли шесть работников "Новой почты". Среди погибших:
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- Александр Темников, 31 год;
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- Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
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- Артем Акопов, 21 год;
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- Александр Бижанов, 22 года;
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- Владислав Панков, 28 лет;
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- Алексей Ермола, 23 года.
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Цитата
"Сегодня мой день на 90% состоял из работы. И на 10% из слез. Я старалась, диссоциировалась, замораживала эмоции. Но это сверхтяжело. Это почти невозможно. У меня нет ненависти. Есть цель – уничтожения врага, который убил моих коллег", — написала женщина.
Контекст
Вечером 21 октября россияне обстреляли поселок городского типа Коротич на Харьковщине. По данным Офиса генпрокурора, враг ударил 2 ракетами С-300, которые запустили с территории Белгородской области. Снаряды попали по терминалу "Новой почты", в котором на момент удара находились 22 работника.
В результате атаки погибли шесть мужчин, еще 16 человек пострадали.
Президент Зеленский в вечернем обращении заявил, что спасательная операция завершена. И Украина обязательно ответит россии на каждое проявление ее террора и на этот удар также.
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