Двое пострадавших от ракетного удара рф по терминалу "Новой почты" в крайне тяжелом состоянии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Из 16 госпитализированных пострадавших в результате ракетного удара российских войск по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября пятеро - в реанимации, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщили в Харьковской ОВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в медицинских учреждениях области продолжают оказывать помощь пострадавшим от российского удара по терминалу "Новой почты".
"Сейчас в больницах находятся 16 человек. Все раненые – мужчины от 19 до 48 лет. 7 пострадавших в тяжелом состоянии, 5 из них – в реанимации. Состояние 2-х раненых остается крайне тяжелым, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как отмечается, 9 человек имеют повреждения легкой и средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним
Вечером в субботу, 21 октября, россияне обстреляли Харьковскую область, попав в терминал "Новой почты" в поселке Коротич. На месте атаки обнаружили обломки ракеты C-300. Погибли шесть человек, известно о 17 пострадавших.