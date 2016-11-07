Двоє осіб постраждало внаслідок вибуху газу на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Вінниччині внаслідок вибуху газу в одному з домогосподарств постраждало двоє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Так, 6 листопада о 19:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в одному з домогосподарств м. Шаргород стався вибух газоповітряної суміші у літній кухні.
На місці події з’ясувалося, що вибух газоповітряної суміші стався у літній кухні площею 36 кв.м. Силами вогнеборців о 19:31 пожежу було локалізовано, а о 19:33 — ліквідовано, а також проведено роботи щодо розбору конструкцій будівлі.
Під час вибуху опіки кистей рук отримала 60-річна господарка будинку та її 10-річна онука. Обох постраждалих працівниками швидкої медичної допомоги одразу було госпіталізовано в центральну районну лікарню.
У результаті пожежі знищено шиферну покрівлю літньої кухні, вікна, двері, домашні речі та побутову техніку.