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Двоє осіб постраждало внаслідок вибуху газу на Вінниччині

Двоє осіб постраждало внаслідок вибуху газу на Вінниччині

Київ • УНН

 • 7268 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Вінниччині внаслідок вибуху газу в одному з домогосподарств постраждало двоє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Так, 6 листопада о 19:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в одному з домогосподарств м. Шаргород стався вибух газоповітряної суміші у літній кухні.

На місці події з’ясувалося, що вибух газоповітряної суміші стався у літній кухні площею 36 кв.м. Силами вогнеборців о 19:31 пожежу було локалізовано, а о 19:33 — ліквідовано, а також проведено роботи щодо розбору конструкцій будівлі.

Під час вибуху опіки кистей рук отримала 60-річна господарка будинку та її 10-річна онука. Обох постраждалих працівниками швидкої медичної допомоги одразу було госпіталізовано в центральну районну лікарню.

У результаті пожежі знищено шиферну покрівлю літньої кухні, вікна, двері, домашні речі та побутову техніку.

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