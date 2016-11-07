Два человека пострадали в результате взрыва газа в Винницкой области

Так, 6 ноября в 19:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в одном из домохозяйств г. Шаргород произошел взрыв газовоздушной смеси в летней кухне.

На месте происшествия выяснилось, что взрыв газовоздушной смеси произошел в летней кухне площадью 36 кв.м. Силами пожарных в 19:31 пожар был локализован, а в 19:33 - ликвидирован, а также проведены работы по разбору конструкций здания.

Во время взрыва ожоги кистей рук получила 60-летняя хозяйка дома и ее 10-летняя внучка. Оба пострадавших работниками скорой медицинской помощи сразу были госпитализированы в центральную районную больницу.

В результате пожара уничтожены шиферная кровля летней кухни, окна, двери, домашние вещи и бытовая техника.