Двоє людей постраждали в ДТП на Салтівському шосе в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Салтівському шосе в Харкові внаслідок зіткнення вантажівки з двома легковиками постраждали 71-річна жінка та 52-річний чоловік. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Подія сталася 2 листопада близько 15-30. Від зіткнення автомобіль “Лексус” вилетів у кювет та перевернувся. Перевернувся також автомобіль “Івеко”.
В результаті ДТП постраждали 71-річна жінка-пасажир “Лексусу” та 52-річний водій “Івеко”. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до лікарні.
Усі обставини події встановлюються.