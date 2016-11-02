Два человека пострадали в ДТП на Салтовском шоссе в Харькове

Событие произошло 2 ноября около 15-30. От столкновения автомобиль "Лексус" вылетел в кювет и перевернулся. Перевернулся также автомобиль "Ивеко".

В результате ДТП пострадали 71-летняя женщина-пассажир "Лексуса" и 52-летний водитель "Ивеко". С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.