Два человека пострадали в ДТП на Салтовском шоссе в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Салтовском шоссе в Харькове в результате столкновения грузовика с двумя легковушками пострадали 71-летняя женщина и 52-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Событие произошло 2 ноября около 15-30. От столкновения автомобиль "Лексус" вылетел в кювет и перевернулся. Перевернулся также автомобиль "Ивеко".
В результате ДТП пострадали 71-летняя женщина-пассажир "Лексуса" и 52-летний водитель "Ивеко". С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.