Двоє дітей отруїлись мишачою отрутою на Львівщині

Трирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик були госпіталізовані в Бродівську центральну районну лікарню у важкому стані.

Медики повідомили, що станом на ранок 9 листопада діти у середньому стані важкості.

Всі обставини, за яких постраждали діти, з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, у дитсадку в Харківській області, де отруїлися діти, знайшли ряд порушень.