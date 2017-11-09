Двоє дітей отруїлись мишачою отрутою на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. На Львівщині, двоє дітей із с. Голосковичі Бродівського району з отруєнням потрапили до лікарні. Попередній діагноз ‒ отруєння мишачою отрутою. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає УНН.
Трирічна дівчинка та восьмирічний хлопчик були госпіталізовані в Бродівську центральну районну лікарню у важкому стані.
Медики повідомили, що станом на ранок 9 листопада діти у середньому стані важкості.
Всі обставини, за яких постраждали діти, з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, у дитсадку в Харківській області, де отруїлися діти, знайшли ряд порушень.