Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области двое детей из с. Голосковичи Бродовского района с отравлением попали в больницу. Предварительный диагноз — отравление мышиной ядом. Об этом сообщили в Департаменте по вропросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик были госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.
Медики сообщили, что по состоянию на утро 9 ноября дети в среднем состоянии тяжести.
Все обстоятельства, при которых пострадали дети, выясняются.
Как сообщал УНН, в детском саду в Харьковской области, где отравились дети, нашли ряд нарушений.