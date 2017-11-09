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14:39 • 7004 просмотра

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Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области

Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львовской области двое детей из с. Голосковичи Бродовского района с отравлением попали в больницу. Предварительный диагноз — отравление мышиной ядом. Об этом сообщили в Департаменте по вропросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик были госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что по состоянию на утро 9 ноября дети в среднем состоянии тяжести.

Все обстоятельства, при которых пострадали дети, выясняются.

Как сообщал УНН, в детском саду в Харьковской области, где отравились дети, нашли ряд нарушений.

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