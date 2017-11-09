Двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области

Трехлетняя девочка и восьмилетний мальчик были госпитализированы в Бродовскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что по состоянию на утро 9 ноября дети в среднем состоянии тяжести.

Все обстоятельства, при которых пострадали дети, выясняются.

Как сообщал УНН, в детском саду в Харьковской области, где отравились дети, нашли ряд нарушений.