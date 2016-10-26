Двоповерховий поїзд "Харків-Київ-Вінниця" почне курсувати з 4 листопада

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 2060 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 11346 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 32431 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 61726 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 75794 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144884 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206537 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193363 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213038 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197395 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 8654 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 7744 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 9550 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 4272 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 9282 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 11353 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 488951 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323170 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385048 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126487 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185934 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128539 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163124 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186351 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Двоповерховий поїзд "Харків-Київ-Вінниця" почне курсувати з 4 листопада

Двоповерховий поїзд "Харків-Київ-Вінниця" почне курсувати з 4 листопада

Київ • УНН

 • 14710 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Швидкісний двоповерховий поїзд “Харків-Київ-Вінниця” почне курсувати з 4 листопада щодня, крім вівторків. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Із Харкова поїзд ІНТЕРСІТІ № 719 Харків — Вінниця відправлятиметься о 05:52 та прибуватиме до Вінниці о 13:55. У зворотному напрямку поїзд № 720 Вінниця — Харків вирушатиме о 15:27 та прибуватиме до Харкова о 23:50.

Окрім обласних центрів нове якісне сполучення отримають жителі та гості Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребінки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попільні, Козятина.

За цим графіком поїзд курсуватиме до 10 грудня 2016 року, після цієї дати він продовжить курсування за новим графіком руху поїздів, який вводиться з 11 грудня 2016 року.

Довідка: Два електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant Укрзалізниця придбала у 2012 році перед проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Ці поїзди — двосистемні (курсують електрифікованими ділянками на постійному та змінному струмі). Електропоїзд складається з 6 двоповерхових вагонів та має 636 місць, з них 46 — першого класу, 590 — другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км за годину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29