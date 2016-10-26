Двоповерховий поїзд "Харків-Київ-Вінниця" почне курсувати з 4 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Швидкісний двоповерховий поїзд “Харків-Київ-Вінниця” почне курсувати з 4 листопада щодня, крім вівторків. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Із Харкова поїзд ІНТЕРСІТІ № 719 Харків — Вінниця відправлятиметься о 05:52 та прибуватиме до Вінниці о 13:55. У зворотному напрямку поїзд № 720 Вінниця — Харків вирушатиме о 15:27 та прибуватиме до Харкова о 23:50.
Окрім обласних центрів нове якісне сполучення отримають жителі та гості Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребінки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попільні, Козятина.
За цим графіком поїзд курсуватиме до 10 грудня 2016 року, після цієї дати він продовжить курсування за новим графіком руху поїздів, який вводиться з 11 грудня 2016 року.
Довідка: Два електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant Укрзалізниця придбала у 2012 році перед проведення чемпіонату з футболу Євро-2012. Ці поїзди — двосистемні (курсують електрифікованими ділянками на постійному та змінному струмі). Електропоїзд складається з 6 двоповерхових вагонів та має 636 місць, з них 46 — першого класу, 590 — другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км за годину.