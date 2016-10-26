Двухэтажный поезд "Харьков-Киев-Винница" начнет курсировать с 4 ноября

Из Харькова поезд Интерсити № 719 Харьков - Винница будет отправляться в 5:52 и прибывать в Винницу в 13:55. В обратном направлении поезд № 720 Винница - Харьков будет отправляться в 15:27 и прибывать в Харьков в 23:50.

Кроме областных центров новое качественное сообщения получат жители и гости Люботина, Миргорода, Ромодана, Лубен, Гребенки, Яготина, Борисполя, Фастова, Попильного, Казатина.

По этому графику поезд будет курсировать до 10 декабря 2016 года, после этой даты он продолжит курсирование по новому графику движения поездов, который вводится с 11 декабря 2016 года.

Справка: Два электропоезда Skoda EJ675 City Elephant Укрзализныця приобрела в 2012 году перед проведения чемпионата по футболу Евро-2012. Эти поезда - двухсистемные (курсируют электрифицированными участками на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из 6 двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 - второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час.