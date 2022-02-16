Двопартійні переговори в Сенаті США щодо пакету санкцій проти РФ досягли "нижньої точки" - Politico

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 38197 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 63824 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 77518 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 105846 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 114525 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105527 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 127105 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166318 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178353 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215256 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 94029 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171060 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233227 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 54414 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37409 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 233221 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 171056 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 286659 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406621 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 659179 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 37397 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96626 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134343 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159338 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179818 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо пакету санкцій проти РФ досягли "нижньої точки" - Politico

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо пакету санкцій проти РФ досягли "нижньої точки" - Politico

Київ • УНН

 • 23281 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Двопартійні переговори щодо пакету санкцій проти РФ у Сенаті США досягли нижньої точки у вівторок на тлі нової напруженості між провідними переговорниками від республіканців та демократів. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин, демократ Боб Менендес у вівторок розкритикував свого колегу з Республіканської партії, сенатора Джима Ріша, за оприлюднення пропозиції щодо санкцій, лише від республіканців, що включає багато положень, про які вже домовились обидві партії.

“Соромно, що республіканці в Сенаті вирішили обрати партійну позицію замість того, щоб працювати над досягненням консенсусу за всеосяжною двопартійною пропозицією, яка продемонструє єдиний фронт для стримування Путіна від повторного вторгнення в Україну”, — йдеться у заяві Менендеса. “Партійна перемога не варта розколу з Вашингтона, що йде лише на користь Путіну”, — зазначив він.

Видання пише, що демократи розцінили крок Ріша як “ляпас двопартійним переговорам”, які Ріш і Менендес вели більшу частину минулого місяця. Але Ріш наполягав на тому, що його план потребуватиме негайно заплатити ціну для Путіна, багато з аспектів якої підтримали демократи.

Як відзначає видання, двопартійні обговорення зайшли в глухий кут, на тлі того, як сенатори виявилися не в змозі вирішити ключові розбіжності, що випливає з голосування минулого місяця щодо санкцій проти газопроводу “Північний потік — 2”. Минулого тижня, коли здавалося, що угода вже близька, “європейські офіційні особи висловили тривогу з приводу конкретної пропозиції про санкції, що розглядається на Капітолійському пагорбі, яке може розбурхати ринки на континенті”, пише видання.

“Ми справді стикалися з дедалі більшими складнощами в міру того, як займалися цим”, — сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, член переговорної групи. “У всіх були добрі наміри, але це справді хитра комбінація санкцій до і після вторгнення, а також питання повноважень, що потрібні і не потрібні адміністрації”, — додав він.

Наразі Сенат, як вказано, спробує до кінця тижня ухвалити символічну резолюцію “з метою висування єдиного фронту”. Резолюція передбачає засудження агресії Росії та попереджає РФ про швидкі наслідки, якщо вона вторгнеться в Україну.

Лідери партій та керівники відповідних комітетів з обох партій також опублікували у вівторок спільну заяву.

Навіть якщо угода щодо законопроекту про санкції може бути досягнута цього тижня, як зазначається, може знадобитися до тижня, щоб вона пройшла через процедури Сенату. Окрім того, Палата представників не повернеться до Вашингтона до 28 лютого.

“У наші дні Сенат рідко зволікає з ухваленням важливих законів, спрямованих на покарання Росії. (...) Цього разу законодавці, схоже, більше поважають виконавчу владу”, — зазначається у статті.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення. 15 та 16 лютого РФ оголосила про відведення військ, однак Захід сказав, що наразі перевіряє цю інформацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33