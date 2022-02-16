Двопартійні переговори в Сенаті США щодо пакету санкцій проти РФ досягли "нижньої точки" - Politico

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Голова сенатського комітету з міжнародних відносин, демократ Боб Менендес у вівторок розкритикував свого колегу з Республіканської партії, сенатора Джима Ріша, за оприлюднення пропозиції щодо санкцій, лише від республіканців, що включає багато положень, про які вже домовились обидві партії.

“Соромно, що республіканці в Сенаті вирішили обрати партійну позицію замість того, щоб працювати над досягненням консенсусу за всеосяжною двопартійною пропозицією, яка продемонструє єдиний фронт для стримування Путіна від повторного вторгнення в Україну”, — йдеться у заяві Менендеса. “Партійна перемога не варта розколу з Вашингтона, що йде лише на користь Путіну”, — зазначив він.

Видання пише, що демократи розцінили крок Ріша як “ляпас двопартійним переговорам”, які Ріш і Менендес вели більшу частину минулого місяця. Але Ріш наполягав на тому, що його план потребуватиме негайно заплатити ціну для Путіна, багато з аспектів якої підтримали демократи.

Як відзначає видання, двопартійні обговорення зайшли в глухий кут, на тлі того, як сенатори виявилися не в змозі вирішити ключові розбіжності, що випливає з голосування минулого місяця щодо санкцій проти газопроводу “Північний потік — 2”. Минулого тижня, коли здавалося, що угода вже близька, “європейські офіційні особи висловили тривогу з приводу конкретної пропозиції про санкції, що розглядається на Капітолійському пагорбі, яке може розбурхати ринки на континенті”, пише видання.

“Ми справді стикалися з дедалі більшими складнощами в міру того, як займалися цим”, — сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, член переговорної групи. “У всіх були добрі наміри, але це справді хитра комбінація санкцій до і після вторгнення, а також питання повноважень, що потрібні і не потрібні адміністрації”, — додав він.

Наразі Сенат, як вказано, спробує до кінця тижня ухвалити символічну резолюцію “з метою висування єдиного фронту”. Резолюція передбачає засудження агресії Росії та попереджає РФ про швидкі наслідки, якщо вона вторгнеться в Україну.

Лідери партій та керівники відповідних комітетів з обох партій також опублікували у вівторок спільну заяву.

Навіть якщо угода щодо законопроекту про санкції може бути досягнута цього тижня, як зазначається, може знадобитися до тижня, щоб вона пройшла через процедури Сенату. Окрім того, Палата представників не повернеться до Вашингтона до 28 лютого.

“У наші дні Сенат рідко зволікає з ухваленням важливих законів, спрямованих на покарання Росії. (...) Цього разу законодавці, схоже, більше поважають виконавчу владу”, — зазначається у статті.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення. 15 та 16 лютого РФ оголосила про відведення військ, однак Захід сказав, що наразі перевіряє цю інформацію.