Двокімнатна квартира з терасою у новому ЖК “Scandia” коштує від 29 тис. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двокімнатна квартира з терасою в одному з найбільших житлових комплексів регіону — ЖК “Scandia” коштує від 769 тис. грн, що еквівалентно майже 29 тис. дол. за курсом НБУ, повідомляє УНН.
За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 68,03 квадратних метрів (житлова площа — 32,33 квадратних метрів, кухня — 14,43 квадратних метрів).
Зазначимо, що ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Додамо, що наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже продана або зарезервована.
Крім того, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.