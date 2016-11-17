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Двокімнатна квартира з терасою у новому ЖК “Scandia” коштує від 29 тис. дол.

Двокімнатна квартира з терасою у новому ЖК “Scandia” коштує від 29 тис. дол.

Київ • УНН

 • 8017 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двокімнатна квартира з терасою в одному з найбільших житлових комплексів регіону — ЖК “Scandia” коштує від 769 тис. грн, що еквівалентно майже 29 тис. дол. за курсом НБУ, повідомляє УНН.

За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 68,03 квадратних метрів (житлова площа — 32,33 квадратних метрів, кухня — 14,43 квадратних метрів).

Зазначимо, що ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.

На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.

Додамо, що наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже продана або зарезервована.

Крім того, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

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