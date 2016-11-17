Двухкомнатная квартира с террасой в новом ЖК "Scandia" стоит от 29 тыс. долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двухкомнатная квартира с террасой в одном из крупнейших жилых комплексов региона - ЖК "Scandia" стоит от 769 тыс. грн, что эквивалентно почти 29 тыс. долл. по курсу НБУ, сообщает УНН.
За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 68,03 квадратных метров (жилая площадь — 32,33 квадратных метров, кухня — 14,43 квадратных метров).
Отметим, что ЖК “Scandia”, строительство которого началось в Броварах, в целом предусматривает 100 семиэтажных домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
На первом этапе будут построены 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем — высота потолков достигает 6 метров.
Добавим, что наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК “Scandia”, поскольку значительная часть квартир уже продана или зарезервирована.
Кроме того, ЖК “Scandia” строится по принципу “город в городе”. Общая площадь застройки составит 80 га. Кроме жилых домов, скандинавский городок будет иметь собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Более подробную информацию о ЖК “Scandia” можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.