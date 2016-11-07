Двох жінок судитимуть за організацію місць розпусти на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Кіровоградщині двох жінок судитимуть за організацію місць розпусти. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
В ході досудового слідства встановлено, що обвинувачені зводили відвідувачів сауни з повіями. Година послуг дівчат легкої поведінки коштувала 500-600 гривень, з яких половину суми належало організаторам. “Працювали” у закладі мешканки обласного центру, віком від 22 до 30 років.
Кіровоградською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох мешканок обласного центру за ч.2 ст.302 (звідництво для розпусти, вчинене з метою наживи) Кримінального кодексу України.
За скоєне звідницям загрожує до 5 років позбавлення волі.