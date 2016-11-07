Двух женщин будут судить за организацию борделя в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кировоградской области двух женщин будут судить за организацию борделя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.
В ходе досудебного следствия установлено, что обвиняемые сводили посетителей сауны с проститутками. Час услуг девушек легкого поведения стоил 500-600 гривен, из которых половина суммы принадлежала организаторам. "Работали" в заведении жительницы областного центра, в возрасте от 22 до 30 лет.
Кировоградской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жительниц областного центра по ч.2 ст.302 (сводничество для разврата, совершенное с целью наживы) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное сводницам грозит до 5 лет лишения свободы.