Двух женщин будут судить за организацию борделя в Кировоградской области

В ходе досудебного следствия установлено, что обвиняемые сводили посетителей сауны с проститутками. Час услуг девушек легкого поведения стоил 500-600 гривен, из которых половина суммы принадлежала организаторам. "Работали" в заведении жительницы областного центра, в возрасте от 22 до 30 лет.

Кировоградской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жительниц областного центра по ч.2 ст.302 (сводничество для разврата, совершенное с целью наживы) Уголовного кодекса Украины.



За содеянное сводницам грозит до 5 лет лишения свободы.