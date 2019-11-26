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Двох колишніх депутатів ВР Криму судитимуть за державну зраду

Двох колишніх депутатів ВР Криму судитимуть за державну зраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кримська прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної Ради Криму, які підозрюються у державній зраді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії за результатами проведеного спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), - сказано у повідомленні.

Під час розслідування встановлено, що в березні 2014 року вказані депутати сприяли окупації півострова. Зокрема, за їх безпосередньої участі незаконно прийнято ряд постанов, внаслідок чого створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. 

Нагадаємо, СБУ підозрює заступника мера Слов'янська у тероризмі.

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