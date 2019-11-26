СБУ підозрює заступника мера Слов’янська у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Слідчі СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, повідомили про підозру одному із заступників міського голови Слов'янська за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної групи чи терористичної організації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Досудовим слідством встановлено, що в квітні 2014 року під час його головування на сесії міськради депутати прийняли рішення щодо проведення фейкового референдуму та призначення лідера одного з бандформувань головою виконкому міськради", - сказано у повідомленні.
За даними СБУ, посадовець також сприяв легалізації проросійських бойовиків через створення так званої "народної дружини".
СБУ підозрює заступника мера у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Луганщині особу, яка співпрацювала з терористами так званої "Луганської народної республіки", засуджено до 8 років позбавлення волі.