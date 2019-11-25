На Луганщині засудили чоловіка, що входив до лав "народної міліції ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Луганщині особу, яка співпрацювала з терористами так званої “Луганської народної республіки”, засуджено до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр прокуратури Луганської області, передає УНН.
“Сватівським районним судом мешканця Луганської області визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України”, — йдеться у повідомленні.
За матеріалами слідства, з квітня 2015 року вказана особа несла службу в лавах “народної міліції ЛНР”, а саме збирала та передавала інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України в “окремому батальйоні звְ’язку” з метою заподіяння шкоди територіальній цілісності України. Крім того, упродовж 2016-2019 років він забезпечував пропускний режим на окупаційному посту “Ізварине” у складі так званого “державного митного комітету” терористичної організації “ЛНР”. Останній відповідав за безперешкодне ввезення з Російської Федерації техніки та засобів ураження, за допомогою яких ведеться збройний спротив силам АТО/ООС, а також здійснював контроль перевезень на тимчасово окупованих територіях Луганської області через закриті українські пункти пропуску.
“Учасник терористичної організації „ЛНР“ перебував у розшуку та був затриманий працівниками СБУ спільно з Державною прикордонною службою України у вересні 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
“Оскільки обвинувачений сприяв слідству та викривав інших співучасників, з урахуванням позиції прокурора у кримінальному провадженні суд призначив останньому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо, на Донбасі судитимуть прикордонника, який працював на "народну міліцію ЛНР".