На Донбасі судитимуть прикордонника, який працював на "народну міліцію ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Обвинувальний акт щодо прикордонника, якого підозрюють в участі в терористичній організації "ЛНР", скеровано до суду. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо прикордонника Лисичанського прикордонного загону Донецько-Луганської Державної прикордонної служби, підозрюваного в участі у терористичній організації. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня 2014 року по червень 2015 року житель Луганської області добровільно брав участь у діяльності терористичної організації — так званої "ЛНР".
За цей період чоловік здійснював пропускний режим на блокпостах у місті Лисичанську Луганської області, де проводив незаконний огляд автотранспорту та перевірку документів у водіїв і пасажирів.
Також він брав безпосередню участь в бойових діях в районі міста Дебальцеве Донецької області, міста Стаханова Луганської області та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей проти Збройних Сил України. Виконував інші протиправні накази, які отримував від своїх керівників з терористичної організації "ЛНР".
Згодом підозрюваний повернувся на підконтрольну українській владі територію та почав працювати в Державній прикордонній службі України.
Чоловіку інкримінують участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, прикордоннику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, бойовика терористичної організації “ЛНР” засуджено до восьми років позбавлення волі.