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В Луганской области осудили мужчину, который входил в ряды "народной милиции ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 10033 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Луганской области мужчину, что сотрудничал с террористами так называемой “Луганской народной республики”, приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Луганской области, передает УНН.

“Сватовским районным судом жителя Луганской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины”, — говорится в сообщении.

По материалам следствия, с апреля 2015 года указанное лицо несла службу в рядах “народной милиции ЛНР”, а именно собирала и передавала информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины в “отдельном батальоне связи” с целью причинения вреда территориальной целостности Украины. Кроме того, в течение 2016-2019 годов он обеспечивал пропускной режим на оккупационному посту “Изварино” в составе так называемого “государственного таможенного комитета” террористической организации “ЛНР”. Последний отвечал за беспрепятственный ввоз из Российской Федерации техники и средств поражения, с помощью которых ведется вооруженное сопротивление силам АТО/ООС, а также осуществлял контроль перевозок на временно оккупированных территориях Луганской области через закрытые украинские пункты пропуска.

“Участник террористической организации „ЛНР“ находился в розыске и был задержан сотрудниками СБУ совместно с Государственной пограничной службой Украины в сентябре 2019 года”, — говорится в сообщении.

“Поскольку обвиняемый содействовал следствию и обличал других соучастников, с учетом позиции прокурора в уголовном производстве суд назначил последнем наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет”, — резюмировали в пресс-центре.

Напомним, в Донбассе будут судить пограничника, который работал на “народную милицию ЛНР”.

Украинские Национальные Новости

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