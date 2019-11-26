СБУ подозревает заместителя мэра Славянска в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Следователи СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической группы или террористической организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Досудебным следствием установлено, что в апреле 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейковых референдума и назначение лидера одного из бандформирований главой исполкома горсовета", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой "народной дружины".
СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, на Луганщине лицо, которое сотрудничало с террористами так называемой "Луганской народной республики", приговорено к 8 годам лишения свободы.