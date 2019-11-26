Двух бывших депутатов ВР Крыма будут судить за государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Крымская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховного Совета Крыма, которые подозреваются в государственной измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что в марте 2014 года указаные депутаты способствовали окупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
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