Двух бывших депутатов ВР Крыма будут судить за государственную измену

"Прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что в марте 2014 года указаные депутаты способствовали окупации полуострова. В частности, при их непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, СБУ подозревает заместителя мэра Славянска в терроризме.