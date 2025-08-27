Двоє поранених внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжі

У Запорізькій області російські війська вранці завдали ударів по Успенівці, пошкодивши будинки і поранивши двох людей, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Уже двоє поранених внаслідок ранкової атаки росіян по селу Успенівка - написав Федоров.

З його слів, три удари завдав ворог по території Пологівського району.

Спочатку було відомо, що дістав поранень 63-річний чоловік. Згодом - що до медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.

Ворожими ударами, за даними Федорова, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих жителів.

Доповнюється...