Двоє поранених внаслідок ранкової атаки рф на Запоріжжі
Київ • УНН
Російські війська завдали трьох ударів по Пологівському району, поранивши 63-річного чоловіка та 52-річну жінку. Атака пошкодила приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.
У Запорізькій області російські війська вранці завдали ударів по Успенівці, пошкодивши будинки і поранивши двох людей, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Уже двоє поранених внаслідок ранкової атаки росіян по селу Успенівка
З його слів, три удари завдав ворог по території Пологівського району.
Спочатку було відомо, що дістав поранень 63-річний чоловік. Згодом - що до медиків звернулася 52-річна жінка. Їй надали усю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.
Ворожими ударами, за даними Федорова, пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автівки місцевих жителів.
Доповнюється...