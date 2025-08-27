Двое раненых в результате утренней атаки рф в Запорожской области

$41.430.15
48.470.56
ukenru
01:39 • 10259 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 44941 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 79456 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 53242 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 118737 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 142210 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 141170 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57150 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153228 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63855 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.6м/с
55%
751мм
Популярные новости
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против УкраиныVideo26 августа, 20:53 • 11557 просмотра
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 3418 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 9348 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 9698 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 5082 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 44941 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 43816 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 118736 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 141170 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 171506 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 11824 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 62433 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 113688 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 135881 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 63671 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Нефть
Крылатая ракета
Нью-Йорк Таймс

Двое раненых в результате утренней атаки рф в Запорожской области

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Российские войска нанесли три удара по Пологовскому району, ранив 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Атака повредила частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Двое раненых в результате утренней атаки рф в Запорожской области

В Запорожской области российские войска утром нанесли удары по Успеновке, повредив дома и ранив двух человек, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Уже двое раненых в результате утренней атаки россиян по селу Успеновка

- написал Федоров.

По его словам, три удара нанес враг по территории Пологовского района.

Сначала было известно, что получил ранения 63-летний мужчина. Впоследствии - что к медикам обратилась 52-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь, отметил глава ОВА.

Вражескими ударами, по данным Федорова, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Война в Украине
Запорожская область
Украина