Двое раненых в результате утренней атаки рф в Запорожской области
Киев • УНН
Российские войска нанесли три удара по Пологовскому району, ранив 63-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Атака повредила частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
В Запорожской области российские войска утром нанесли удары по Успеновке, повредив дома и ранив двух человек, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Уже двое раненых в результате утренней атаки россиян по селу Успеновка
По его словам, три удара нанес враг по территории Пологовского района.
Сначала было известно, что получил ранения 63-летний мужчина. Впоследствии - что к медикам обратилась 52-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь, отметил глава ОВА.
Вражескими ударами, по данным Федорова, повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.
Дополняется...